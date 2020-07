Veltheim/Bad Eilsen. Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 2 nahe der Landesgrenze zwischen NRW und Niedersachsen ist ein Fahrschullehrer ums Leben gekommen. Fünf Menschen wurden leicht verletzt, eine weitere Person kam schwer verletzt in eine Klinik, wie die Polizei in Bielefeld und die Autobahnpolizei Herford am Donnerstag mitteilten.

