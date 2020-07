Birgit Sprenger hat drei Monate lang an der Corona-Hotline des Landes Niedersachsen Fragen von Bürgern beantwortet. Ihr Kollege Michael Haase pflegt auf der Internetseite des Landes die Corona-Rubrik "Fragen und Antworten".

Lars Laue

Hannover/Oldenburg. Was ist nun eigentlich noch erlaubt und was nicht? Birgit Sprenger hat drei Monate lang an der Corona-Hotline des Landes Niedersachsen Tausende Fragen von Bürgern beantwortet.