Mann hält Magnetangel.

Nicolas Armer/dpa

Osterholz-Scharmbeck. Wem Fische zu langweilig sind, der probiert es mit einem Magneten an der Angel? Wer so den Nervenkitzel im Gewässer sucht, der findet kuriose Dinge. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und der Anglerverband in Niedersachsen warnen vor einem gefährlichen Hobby.