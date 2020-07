Lehrte. Der Müllwagenfahrer, der eine Elfjährige in Lehrte tödlich verletzte, hat sich zum Prozessauftakt bei der Familie des Mädchens entschuldigt.

„Es tut mir unendlich leid“, sagte der 36-Jährige. „Ich fühle mit Ihnen. Ich würde alles dafür tun, es ungeschehen zu machen. Aber ich kann es leider nicht.“ Der Mann muss sich vor dem Amtsgericht Lehrte wegen fahrlässiger Tötung verantworten, aus Platzgründen wurde die Verhandlung am Donnerstag ins Landgericht Hildesheim verlegt. Dem Lkw-Fahrer wird vorgeworfen, beim Abbiegen im Januar 2019 das Kind übersehen zu haben. Die Schülerin geriet laut Anklage unter das Führerhaus, wurde mitgeschleift und starb am selben Tag im Krankenhaus. Die Eltern des Mädchens treten in dem Prozess als Nebenkläger auf. Sie zeigten vor der Verhandlung Fotos ihrer Tochter.