Altes Sperrwerkswärterhaus an der Elbe muss weichen

Mit einem Bagger wird das alte Sperrwerkswärterhaus nahe der Elbe abgerissen.

Philipp Schulze/dpa

Norden. An der Mündung des Flüsschens Ilmenau in die Elbe wird derzeit das alte Haus für die Sperrwerkswärter in Hoopte (Landkreis Hoopte) abgerissen.