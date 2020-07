Lüneburg. In der Corona-Pandemie haben nicht mehr Menschen beim Zeugnistelefon der Landesschulbehörde angerufen als üblich.

„Wir hatten in diesem Jahr bislang weniger als zehn Anrufe, offenbar sind die Noten vorab gut kommuniziert worden“, sagte eine Sprecherin der Behörde in Lüneburg. „Corona spielte bei den Anrufen eine untergeordnete Rolle, war aber kein beherrschendes Thema.“ Nur indirekt habe das Virus eine Rolle gespielt - etwa da, wo es um die Zensurenfindung gegangen sei.

Niedersachsens Schüler und Eltern können sich telefonisch psychologisch beraten lassen, wenn wie in diesen Tagen die Zeugnisse verteilt werden. Die Landesschulbehörde hat seit Freitag wieder eine entsprechende Hotline einrichten lassen. Die Schulpsychologen waren damit vor den Sommerferien bis Mittwoch jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr zu erreichen. Ratsuchende können sich vor den Zeugnissen sonst auch per E-Mail mit ihren Nöten rund ums Zeugnis an die Experten wenden. Bei Fragen zur Notenvergabe oder anderen Inhalten des Zeugnisses vermitteln die Servicestellen der Landesschulbehörde in Hannover, Braunschweig, Lüneburg und Osnabrück den passenden Ansprechpartner.

Meist nutzen laut Landesschulbehörde etwa 20 bis 30 Menschen das Angebot, das sonst in jedem Schulhalbjahr am Tag der Zeugnisvergabe gemacht wird.