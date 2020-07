Bremer Gedenkstein für Massenmord an Juden in Riga enthüllt

Der Bremer Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU).

Michael Bahlo/dpa/Archivbild

Maskavas iela 14A, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050, Lettland. In Lettland erinnert im Ghettomuseum von Riga ein neuer Gedenkstein an den nationalsozialistischen Massenmord an Juden in Europa im Zweiten Weltkrieg.