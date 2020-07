Malaika Mihambo sitzt während eines Gesprächs in dem Fitnessraum eines Sponsors und gestikuliert.

Uwe Anspach/dpa

Braunschweig. Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat ihr USA-Abenteuer auf unbestimmte Zeit verschoben und will nun bei den nationalen Leichtathletik-Titelkämpfen am 8./9. August in Braunschweig antreten.