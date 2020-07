Dresden. Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison in der 2.

Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler Jannis Nikolaou wechselt von Dynamo Dresden zu den Niedersachsen und unterschrieb dort am Montag einen Dreijahresvertrag. Der 26-Jährige nutzte eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag in Dresden, zur Höhe der Ablösesumme machten beide Clubs keine Angabe.

„Jannis Nikolaou ist ein absoluter Wunschspieler von Daniel Meyer“, sagte Braunschweigs Sportdirektor Peter Vollmann. Der neue Eintracht-Trainer Meyer war am vergangenen Freitag verpflichtet worden.