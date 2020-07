Birgit Honé (SPD) blickt in die Kamera.

Wurster Nordseeküste. Mit einem neuen Modell zur Versorgung von Menschen in ländlichen Regionen will Niedersachsen erproben, ob die Abwanderung junger Leute in die Städte gestoppt werden kann.