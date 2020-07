Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bunde. Ein Schwerlast-LKW mit einem Gesamtgewicht von 68 Tonnen ist auf der Autobahn 280 bei Bunde (Kreis Leer) in den aufgeweichten Randstreifen neben der Fahrbahn gerutscht und erst in heftiger Schieflage an der Leitplanke zum Stillstand gekommen.