Sieben Verletzte bei Stichflamme in Hannoveraner Restaurant

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst stehen vor einem Restaurant in der Altstadt.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover. Bei einer Stichflamme in einem Restaurant in der Altstadt von Hannover sind am Freitagabend sieben Menschen verletzt worden.