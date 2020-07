VfL Wolfsburg muss für Rückspiel in die Ukraine reisen

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner kommt ins Stadion.

Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg muss für sein Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Schachtjor Donezk in der ersten August-Woche wie vorgesehen in der Ukraine reisen.