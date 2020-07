Lencke Wischhusen, Fraktionsvorsitzende der FDP .

Sina Schuldt/dpa

Bremen. Bremens FDP-Fraktionschefin Lencke Wischhusen (34) ist am Mittwoch mit Verstärkung zur Haushaltsdebatte in der Bürgerschaft erschienen: Sie brachte ihre acht Wochen junge Tochter Marielle mit in den Plenarsaal in der Messehalle.