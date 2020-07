Hannover. Für einen Urlaub in Niedersachsen brauchen Menschen aus dem Kreis Gütersloh trotz gerichtlicher Aufhebung der strengeren Corona-Auflagen weiterhin einen negativen Corona-Test.

Das Land Niedersachsen wolle die Reisebeschränkungen für Betroffene „bei bis dahin unverändert positiver Infektionslage“ erst am Montag (13. Juli) mit einer neuen Verordnung aufheben, sagte eine Sprecherin der Landesregierung der „Rheinischen Post“ (Dienstag). Zuletzt waren die Infektionszahlen im Kreis Gütersloh gesunken.

Nach Angaben der Robert Koch-Instituts lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 35,4. Am Vortag war diese Infektionskennziffer noch 50,5 und damit knapp über der Grenze. Zum Höhepunkt des Corona-Ausbruchs bei Tönnies lag der Wert bei 270,2. Erste Reisebeschränkungen für Touristen aus dem Kreis Gütersloh wurden in Mecklenburg-Vorpommern am 20. Juni ausgesprochen.