Hannover. Innenminister Boris Pistorius (SPD) informiert heute (10.00 Uhr) in Hannover über die Entwicklung der Personalstruktur in der niedersächsischen Landesverwaltung.

Dabei geht es unter anderem um die Statistik zum Krankenstand, wie das Ministerium ankündigte. Zusammen mit dem Landessportbund und dem Turnerbund will Pistorius außerdem über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Sportbetrieb sprechen. Seit Montag sind in Niedersachsen auch Kontaktsportarten wie Fußball und Handball wieder erlaubt - allerdings nur in festen Gruppen von bis zu 30 Menschen. Dazu zählt das Mannschaftstraining, nicht aber der Spielbetrieb.