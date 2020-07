Keine Verletzten bei Brand in Bremerhaven

Marcel Kusch/dpa/Illustration

Bremerhaven. Ein Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Bremerhaven ist am späten Sonntagabend noch einmal glimpflich ausgegangen.