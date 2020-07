Weitere Tests nach Corona-Fällen in Friedland und Göttingen

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Braunschweig. Nach den Corona-Ausbrüchen in Standorten der Landesaufnahmebehörde (LAB) in Niedersachsen sollen am Montag weitere Tests anlaufen.