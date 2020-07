Harpstedt. Bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt im Landkreis Oldenburg sind drei Menschen verletzt worden, ein 59-jähriger Mann lebensgefährlich.

Der Mann geriet auf gerader Strecke mit seinem Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in ein Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem Unfall am Samstagabend wurde die 47 Jahre alte Beifahrerin des 59-Jährigen schwer und der 46-jährige Fahrer des Autos leicht verletzt. Die 14 und 16 Jahre alten Kinder im Auto des 46-Jährigen blieben unverletzt.