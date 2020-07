Bremen. Ein 32-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Bremen ums Leben gekommen.

Der Mann kam am Samstagabend mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen, er starb noch am Unfallort. Kurz zuvor hatte er nach Angaben von Passanten schon ein Schild in einer anderer Straße umgefahren.