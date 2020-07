Polizisten suchen am Elbufer nach den Vermissten.

Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Drage. In einem kleinen Ort an der Elbe verschwindet im Sommer 2015 eine Familie. Kurz darauf wird der Vater tot aus dem Fluss gezogen. Seine Ehefrau und die zwölfjährige Tochter bleiben verschwunden. Wie sieht es fünf Jahre später aus - gibt es in dem Fall neue Spuren?