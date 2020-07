Hannover. Amateurfußballer in Niedersachsen müssen weiter auf ihr nächstes Spiel gegen eine andere Mannschaft warten.

Zwar wird Kontaktsport wie Fußball und Handball von Montag an wieder erlaubt - allerdings nur in „festen Kleingruppen von nicht mehr als 30 Personen“. Test- und Punktspiele bleiben somit untersagt, wie die Staatskanzlei am Freitag betonte. Lediglich Trainingsspiele innerhalb einer Mannschaft sind ab kommender Woche wieder möglich. Hintergrund ist die Sorge vor einem neuen großen Corona-Ausbruch. Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen auch bei Trainingsspielen die Kontaktdaten aller Beteiligten erfasst werden.