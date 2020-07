Hannover. Beschäftigte von Karstadt haben am Donnerstag gegen die geplante Schließung ihrer Filiale in der Innenstadt von Hannover protestiert.

Bei der Aktion an dem Kaufhaus an der Georg-, Schiller- und Andreaestraße forderten sie den Erhalt ihrer Jobs. Aufgerufen dazu hatte die Gewerkschaft Verdi. Galeria Karstadt Kaufhof hatte angekündigt, den Sanierungskurs des angeschlagenen Unternehmens nach Umsatzeinbußen in der Corona-Krise zu verschärfen.

Laut Verdi stehen in dem Haus in Hannover über 100 Arbeitsplätze auf der Streichliste. Kritiker der Kürzungspläne befürchten aber weit darüber hinaus gehende Folgen von Filialschließungen. Falle die Anziehungskraft der großen Warenhäuser in den Zentren weg, drohten auch umliegenden Geschäften und Gastronomiebetrieben Einnahmeausfälle - kleine Kommunen warnen vor einer Verödung ganzer Stadtteile.

Deutschlands letzte große Warenhauskette musste im April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen. Nun steht ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung an. In Niedersachsen und Bremen werden sechs Standorte von Karstadt/Kaufhof dichtgemacht. Bundesweit sollen 62 der 172 Warenhäuser und 20 der 30 Karstadt-Sports-Häuser schließen.