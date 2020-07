Hannover. Der Naturschutzbund in Niedersachsen hat den Willen der Landesregierung zu mehr Artenschutz angezweifelt.

Der Nabu stelle sich ernsthaft die Frage, inwieweit die Regierungsfraktionen überhaupt an einer Lösung der Probleme interessiert seien, sagte der Nabu-Landesgeschäftsführer Holger Buschmann am Mittwoch in Hannover. In der Debatte im Landtag hatte es zuvor Kritik an der Haltung des Nabu gegeben, der zwar einerseits eine Vereinbarung mit der Landesregierung für mehr Natur- und Artenschutz - den sogenannten Niedersächsischen Weg - unterschrieben habe, gleichzeitig aber weiterhin für das laufende Volksbegehren für Artenschutz werbe.

Entlarvend sei ein Teil der Äußerungen der Abgeordneten gewesen, da versucht wurde, von den tatsächlichen Problemen mit einem dramatischen Artenverlust und einem bevorstehenden Kollaps der Ökosysteme abzulenken, sagte Buschmann. „Es entsteht vielmehr der Eindruck, dass der Niedersächsische Weg, den der Nabu im Übrigen sehr begrüßt und mit viel Engagement begleitet, nur ein Vorwand ist, um den Nabu vom Volksbegehren abzubringen, aber keine wirklich wirksamen Maßnahmen umsetzen zu müssen.“

Ende Mai hatten Landesregierung, Landwirte und Umweltorganisationen die als „Niedersächsischer Weg“ bezeichnete Vereinbarung unterschrieben, nach der unter anderem der Anteil des Öko-Landbaus bis 2025 auf 10 Prozent und bis 2030 auf 15 Prozent erhöht werden soll. Auch die Randstreifen an Gewässern sollen breiter werden.

In der Landesregierung hatte es die Hoffnung gegeben, mit der Vereinbarung das von den Grünen und Umweltorganisationen vorangetriebene Volksbegehren zu verhindern, das auch zu einem Wahlkampfthema werden könnte. Das Volksbegehren ist mit konkreten Gesetzesänderungen hinterlegt, während die Vereinbarung der Landesregierung zunächst lediglich eine Ankündigung ist. Daher hatte der Nabu erklärt, an dem Volksbegehren festzuhalten.