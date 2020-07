Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hat Fußball-Nationalspielerin Kathrin Hendrich vom FC Bayern München verpflichtet.

Die 28-Jährige wechselt zur kommenden Saison ablösefrei zum deutschen Meister und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Die in Belgien geborene Abwehrspielerin, die neben der deutschen auch die belgische Staatsbürgerschaft besitzt, kam bislang 212-mal in der Bundesliga zum Einsatz und verfügt zudem bereits über die Erfahrung aus 26 Champions-League-Spielen.

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass uns in Kathy eine erfahrene Abwehrspielerin verstärken wird“, wird VfL-Trainer Stephan Lerch in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch zitiert. „Mit ihrem Tempo und ihrer Zweikampfstärke wird sie ebenso eine Bereicherung für uns darstellen wie mit ihrem tollen Charakter.“ Nach Pauline Bremer, Katarzyna Kiedrzynek und Lena Oberdorf ist Hendrich bereits die vierte Verpflichtung des Serienmeisters und DFB-Pokalfinalisten.

Nicht mehr für die Niedersachsen auflaufen wird dagegen Madelen Janogy. Das eigentlich bis zum Sommer 2021 bestehende Vertragsverhältnis mit der 24 Jahre alten schwedischen Nationalspielerin wurde nach Club-Angaben „in beiderseitigem Einvernehmen“ aufgelöst.

Janogy war erst im Winter zu den Wolfsburgerinnen gewechselt und hatte sich zuletzt bereits aus gesundheitlichen Gründen in ihrer Heimat aufgehalten. „Wir wünschen Madelen vor allem gesundheitlich alles Gute und hoffen sehr, dass sie sich nun voll und ganz ihrer Genesung widmen kann“, sagte Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann.