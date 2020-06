Gastronomen stehen mit einem Schild mit der Aufschrift „Perspektiven schaffen!“ auf dem Marktplatz im Zentrum der Stadt.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover. Mitarbeiter von Gaststätten und Hotels haben am Dienstag in Hannover auf die bedrohliche Lage ihrer Branche wegen der anhaltenden Einnahmeausfälle in der Corona-Krise hingewiesen.