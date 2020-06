Friedland. Immer wieder kämpfen verschiedene Orte mit Corona-Neuinfektionen. Derzeit verzeichnet das Grenzdurchgangslager Friedland bei Göttingen mehrere Ansteckungen. Nun ruft der Landkreis Göttingen nach Hilfe.

Nach dem Corona-Ausbruch im Grenzdurchgangslager Friedland im Landkreis Göttingen hofft die Einrichtung auf Hilfe vom Bund. „Wir brauchen eine Lösung auf Bundesebene, die sicherstellt, dass Einreisende aus Risikogebieten unverzüglich an den Ankunftsflughäfen in Quarantäne genommen und auf das Virus getestet werden“, teilte die Landesaufnahmebehörde (LAB) Niedersachsen am Montag mit. Spätaussiedler könnten etwa schon am Flughafen auf eine mögliche Infektion untersucht werden, sagte eine Sprecherin.

In Friedland sollen alle Neuzugänge auf das Coronavirus getestet werden. Für Dienstag sei der nächste Reihentest geplant, die Ergebnisse würden dann gesammelt vorgelegt, kündigte eine LAB-Sprecherin an. Vor Donnerstag werde nicht mit Resultaten gerechnet. Nach Angaben der Behörde sind die Bewohner kooperativ, alle halten sich an die Quarantäne. Insgesamt 48 Menschen im Grenzdurchgangslager sind infiziert. Betroffen sind Flüchtlinge, Spätaussiedler und Mitarbeiter der Einrichtung.

Die positiv getesteten Bewohner werden separat von den anderen untergebracht. Es gebe derzeit ausreichend Kapazität, weil von 700 Unterbringungsplätzen 309 belegt seien, sagte die Sprecherin. Sollte die Zahl der Infektionen massiv steigen, werde die Einrichtung aber an Grenzen stoßen. Deshalb gebe es den Appell an den Bund, für Lösungen zu sorgen.

Im Innenministerium in Hannover wird die Ansicht geteilt. Bestmöglicher Schutz aller müsse so früh wie möglich einsetzen, nicht erst mit der Ankunft in Friedland, sagte eine Sprecherin am Montag. Ihr zufolge besteht ein direkter Dialog mit dem Bundesinnenministerium dazu. „Wir erwarten, dass von Bundesseite schnellstmöglich notwendige Maßnahmen ergriffen werden, um mögliche Infektionen bereits an den Ankunftsflughäfen festzustellen und eine Weiterverbreitung auszuschließen“, sagte sie.

Nachdem Anfang vergangener Woche bei einer neu angekommenen Familie das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden war, wurden alle Bewohner und Mitarbeiter getestet. Dabei gab es zunächst 22 positive Fälle. Die Aufnahmebehörde betonte am Montag, dass das Infektionsgeschehen nicht erst in Friedland und auch nicht durch eine einzelne Familie ausgelöst worden sei. „Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Personen bereits in ihren Heimatländern oder auf dem Reiseweg infiziert haben“, sagte die LAB-Sprecherin.