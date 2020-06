Oldenburg. Der für Menschen wegen seiner giftigen Haare oft gefährliche Eichenprozessionsspinner breitet sich immer weiter in Niedersachsen aus. "In diesem Jahr gab es erstmals bestätige Fälle aus den Landkreisen Leer, Cloppenburg, Oldenburg-Land, Diepholz und der Stadt Oldenburg", sagte Thomas Brand von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Oldenburg.

