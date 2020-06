Braunschweig. Bei Badeunfällen in Niedersachsen sind am Wochenende zwei Menschen ums Leben gekommen.

Am Ölper See in Braunschweig starb ein 38-Jähriger, wie die Polizei mitteilte. Bekannte des Mannes hatten am Freitagabend das Wasser abgesucht. Etwa zehn Meter vom Ufer entfernt fanden Rettungskräfte dann den Toten.

Die Ursache des Unglücks blieb unklar – ebenso wie in einem ähnlichen Fall in Winsen an der Aller. Dort wurde ein 17-Jähriger am Kalka-See westlich von Celle vermisst. Nach dem Notruf am Samstagabend barg ein Taucher den leblosen Körper, berichtete das Online-Portal „Celle heute“. Das Innenministerium in Hannover bestätigte den Unglücksfall.

Im Sportparksee Grambke in Bremen war am Freitagabend ein siebenjähriges Kind untergegangen und musste wiederbelebt werden.