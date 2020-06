Keiner will Halle an AfD vermieten

Dana Guth, Landesvorsitzende der AfD Niedersachsen, spricht im Oktober 2018 beim Parteitag in Oldenburg. Jetzt will niemand mehr eine Halle an die AfD vermieten.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Hannover. Die AfD in Niedersachsen hat große Probleme, eine Halle für ihren nächsten Parteitag anzumieten. „Wir haben knapp 50 Anfragen in ganz Niedersachsen rausgeschickt, aber nur Absagen bekommen“, sagt die Landes- und Fraktionsvorsitzende Dana Guth im Interview. Jetzt will die Partei sich einklagen.