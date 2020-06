Bremen. Hunderte Werder-Fans haben vor dem Bremer Weserstadion lautstark den 6:1-Sieg und die vorläufige Rettung ihrer Mannschaft im Abstiegskampf gefeiert.

„Wir haben es geschafft“, skandierten die Fans in Sprechchören nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln. und und „Oh, wie ist das schön“. Die meisten Fans des Fußball-Bundesligisten waren in grün-weißen Trikots vor den Hinterausgang des Stadions gezogen. Einige hatten Fahnen mitgebracht. „Niemand hat dran geglaubt. Werder ist zurück!“, rief ein Fan, dem die Erleichterung ins Gesicht geschrieben stand.

Der Verein twitterte an seine Fans, nicht zum Stadion zu kommen. „Liebe #Werder-Fans, vielen Dank für die riesen Unterstützung auf allen Kanälen, aber bitte denkt weiterhin an die #Corona-Regeln und kommt NICHT zum wohninvest WESERSTADION. Haltet weiterhin durch und vermeidet größere Menschenansammlungen“, hieß es in der Kurznachricht.

Die Polizei sprach zwar von einer entspannten Lage, schickte aber ein Kommunikationsteam zu den Fans und stellte dann 20 Beamte mit Mundschutzmaske vor den Bus des FC Köln. Die Spieler der Rheinländer wurden von den Werder-Fans frenetisch beklatscht.

Vorbeifahrende Autos feuerten die Fans mit lautem Dauerhupen an. Mit ihrem Sieg und dank der 0:3-Niederlage von Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin retteten sich die Norddeutschen am letzten Spieltag auf den Relegationsplatz. Auch Union feierten die Fans in Bremen.