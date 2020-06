Quickborn. Ein 19-Jähriger hat in Quickborn im Kreis Pinneberg einen 55-Jährigen mit einem Messer am Hals lebensgefährlich verletzt.

Der Täter soll der ehemalige Lebensgefährte der Tochter des 55-Jährigen sein. Er suchte am Freitagmorgen den Vater in seiner Wohnung auf und geriet mit ihm in eine Handgreiflichkeit, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei habe der junge Mann mit einem Messer hantiert. Der 55-Jährige wurde kam in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge war er am Samstag außer Lebensgefahr. Der 19-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt.