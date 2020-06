Hannover. Die Justiz in Niedersachsen hat gemeinnützigen Organisationen 2019 rund 5,3 Millionen Euro an Geldauflagen zugesprochen.

Im Vergleich zu 2018 flossen damit rund 30 000 Euro mehr, wie das Justizministerium am Freitag in Hannover mitteilte. Geldauflagen sind möglich, wenn beispielsweise ein Verfahren eingestellt wird oder Strafaussetzungen an Bewährungsauflagen geknüpft werden. Dem Ministerium zufolge ging mit rund 1,4 Millionen Euro das meiste Geld an Einrichtungen des allgemeinen Sozialwesens. Hilfseinrichtungen für gesundheitsgeschädigte und behinderte Kinder erhielten demnach gut 850 000 Euro. Wird die Geldauflage nicht ganz oder teilweise bezahlt, kann das Strafverfahren fortgesetzt werden.