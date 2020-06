Hannover. Den großen christlichen Kirchen laufen immer mehr Gläubige davon. Auch im Norden sind 2019 Zehntausende ausgetreten. So steht die Bremische Evangelische Kirche mit 11 Prozent mehr Austritten als im Jahr zuvor im Vergleich gar nicht schlecht da.

Katholische und evangelische Kirche müssen auch in Niedersachsen und Bremen immer mehr Austritte hinnehmen. Die katholische Kirche meldete für Niedersachsen im vergangenen Jahr am Freitag 14 155 Austritte. Das waren fast 25 Prozent mehr als im Vorjahr. In Bremen registrierte sie 1225 Austritte, ein Anstieg um über 17 Prozent. Die Evangelische Landeskirche Hannovers, die rund 80 Prozent der Mitglieder der fünf evangelischen Kirchen in Niedersachsen stellt, registrierte 2019 dort 30 413 Austritte - eine Steigerung um 17 Prozent. Im Jahr zuvor waren es 25 996 gewesen.

„Natürlich bedrücken mich diese Zahlen, aber sie dürfen uns nicht entmutigen: Die Arbeit der Kirche ist wichtig, vielleicht wichtiger als jemals zuvor“, sagte Landesbischof Ralf Meister zu den am Freitag in Hannover veröffentlichten Zahlen. „Die Skepsis der Menschen gegenüber Institutionen und die abnehmende Bereitschaft, sich lebenslang an einen Verein oder eine Organisation zu binden, sind große gesamtgesellschaftliche Trends“, meinte Stephanie Springer, Präsidentin des Landeskirchenamts. Das beträfe auch die Kirchen.

Die Bremische Evangelische Kirche mit 60 Gemeinden in der Stadt Bremen und einer Gemeinde in Bremerhaven verzeichnete im vergangenen Jahr 3223 Austritte. Das seien 11 Prozent mehr als im Jahr zuvor, sagte eine Sprecherin am Freitag.

Langfristig sei nach einer Studie der Albert-Ludwig-Universität Freiburg davon auszugehen, dass sich die Mitgliederzahlen der beiden großen Kirchen halbieren würden, hieß es von der EKD. Nach den gemeldeten vorläufigen Zahlen seien im vergangenen Jahr bundesweit etwa 270 000 Menschen ausgetreten, 22 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Die Gründe werde die Kirche in einer eigenen Studie erforschen, kündigte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm an. „Die Kirche will sich verändern und tut dies jetzt schon.“

Nach den am Freitag vorgestellten Zahlen gab es Ende vergangenen Jahres laut Deutscher Bischofskonferenz rund 22,6 Millionen Katholiken in Deutschland, etwa 27,2 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die EKD zählte 20,7 Millionen Menschen in den 20 Gliedkirchen, ein Bevölkerungsanteil von etwa 25 Prozent. Zur Landeskirche Hannover gehörten Ende des Jahres 2 482 015 Menschen, die Zahl der Katholiken gab die Bischofskonferenz für Niedersachsen mit 1 320 963 an.