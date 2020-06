Hannover. Ohne große Personalsorgen und mit dem Ziel Platz sechs geht Hannover 96 sein letztes Saisonspiel gegen den VfL Bochum an.

„Wir wollen uns mit einem positiven Gefühl, mit einem Gefühl des Sieges, in die Sommerpause verabschieden“, sagte Trainer Kenan Kocak zwei Tage vor dem Duell mit dem Revierclub in der 2. Fußball Bundesliga (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky). Neben dem sportlichen Anreiz, den VfL mit einem Sieg noch vom sechsten Rang zu verdrängen, spielen auch finanzielle Aspekte vor der Partie eine Rolle. Je besser die 96er platziert sind, desto mehr Geld aus dem Topf der Fernsehgelder haben die Niedersachsen in Aussicht.

„Es darum, dass wir dem Verein noch viel Geld reinspielen können“, sagte Kocak. „Wir werden das nicht einfach auslaufen lassen und Bonbons verteilen.“ Kocak hat am Sonntag voraussichtlich fast seinen kompletten Kader zur Verfügung. „Außer Sebastian Jung sind alle an Bord und trainieren“, sagte der 39-Jährige.