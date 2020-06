Cuxhaven. In Niedersachsen dürfen sich mit den neuesten Corona-Regeln wieder zehn Personen zu Feiern drinnen und draußen treffen.

Doch eine Freizeitaktivität bleibt von der Lockerung ausgeschlossen: Das Wattwagenfahren von Cuxhaven zur Insel Neuwerk. „Für uns gilt nach wie vor die Verordnung mit den zwei Haushalten, die am 25. Mai in Kraft getreten war“, sagte Kutscher Kai Stelling der dpa. Das bedeute, dass die Wagen, die Platz für zehn Gäste böten, mit vier Personen besetzt seien. „Die Flugzeuge sind voll und fliegen nach Mallorca, Busse und Bahnen sind voll“, sagte Stelling. „Und wir sind an der frischen Luft und schaukeln mit nur vier Leuten durchs Watt. Das ist absurd.“