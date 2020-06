Bremen. Der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) hat auf seinem außerordentlichen Verbandstag den Präsidiumsbeschluss bestätigt, die Saison in der Regionalliga Nord wegen der Corona-Pandemie abzubrechen und den VfB Lübeck zum Meister und Aufsteiger in die 3.

Liga zu erklären. Das teilte der NFV am Donnerstagabend nach dem in digitaler Form durchgeführten Verbandstag mit. Die bereits am 22. Mai vom NFV-Präsidium gefassten Beschlüsse sind damit offiziell.

Die Regionalliga-Saison wird demnach per Quotientenregelung zum Stichtag 12. März, an dem der Spielbetrieb wegen der Corona-Krise ausgesetzt worden war, gewertet. Tabellenführer VfB Lübeck wurde damit zum Meister erklärt. Sogar Rivale und Verfolger VfL Wolfsburg II, der zunächst auf zwei Relegationsduelle gehofft hatte, stimmte dieser Entscheidung letztlich zu.

Offiziell ist nun auch, dass die Regionalliga Nord 2020/21 als zweigleisige Staffel startet. Hintergrund ist die Aufstockung der höchsten Amateurklasse auf 22 Teams. Wegen des Saisonabbruchs gibt es keine Absteiger, dafür aber fünf Aufsteiger aus den Oberligen: VfV 06 Hildesheim, Atlas Delmenhorst, Teutonia 05, FC Oberneuland und Phoenix Lübeck. Gespielt werden soll in zwei regional aufgeteilten Staffeln zu je elf Teams. Anschließend gibt es eine Meister- und eine Abstiegsrunde. Wann genau die Spielzeit 2020/21 starten wird, steht wegen der Folgen der Corona-Pandemie noch nicht fest.