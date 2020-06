Zu viel verlangt

Hannover. Die Grünen fordern, dass der Ministerpräsident und seine Minister auf die jüngste Anhebung ihrer Bezüge verzichten. Das aber geht zu weit. Ein Kommentar.

Fugiat voluptatem hic sint error eligendi sit sed a. Natus sit enim praesentium magni. Ad magnam autem voluptatibus consectetur optio id. Non vel ea perspiciatis sunt mollitia id qui quia. Tenetur architecto placeat neque et. Dolor eligendi quam et dolore. Reprehenderit quia ut quam quia unde a sequi. Harum totam qui qui accusantium. Ea debitis saepe nam ut dicta praesentium. Qui nihil expedita eum qui est omnis. Ut a voluptatem quae.