Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen, mit einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Die Polizei kann nicht überall sein, aber sichtbarer für die Menschen in Hannover will sie schon sein: Die Polizeidirektion bündelt Aufgaben, organisiert sich zentraler und will schneller reagieren. Eines soll das aber nicht bedeuten, meint Innenminister Pistorius.