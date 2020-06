Eine Polizeikelle wird in die Höhe gehalten.

Luhden. Einen schlafenden und schwer betrunkenen Autofahrer haben die Beamten in der Nacht zum Donnerstag in seinem Wagen gefunden - auf einem Supermarktparkplatz in Luhden im Landkreis Schaumburg.