Lüneburg. Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Lüneburg gesprengt und einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro verursacht - oder mehr.

Am frühen Donnerstagmorgen habe ein Taxifahrer am Bahnhof einen Knall gehört, teilte die Polizei mit. Dann habe er drei teils mit dunklen Overalls bekleidete Männer - mit Kapuze über dem Kopf - gesehen. Die Männer hätten Gegenstände bei sich gehabt und seien in einem dunklen Auto mit gestohlenen Bremer Kennzeichen geflüchtet. Der Geldautomat wurde zerstört, geprüft werde noch, ob die Täter Geld erbeuteten.