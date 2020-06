Hannover. Schülern und Lehrern in Niedersachsen stehen nach Darstellung der Opposition im neuen Schuljahr zusätzliche Belastungen bevor.

Wie die Grünen und die FDP am Donnerstag unter Berufung auf einen Erlass des Kultusministeriums mitteilten, müssen die Schulen in diesem Sommer größere Klassen als bisher bilden, wenn die Zahl der Schüler in einem Jahrgang unter einen Grenzwert fällt. Außerdem stünden den Schulen dann weniger Lehrer zur Verfügung. Üblich sei das bisher nur nach der 2., 4., 6. und 8. Klasse gewesen.

„Wer den Schulen, die eigentlich mehr Personal bräuchten, jetzt auch noch Personal wegnimmt, dem sind insbesondere die Kinder, die in der Corona-Krise besonders gefördert werden müssen, in Wahrheit herzlich egal“, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg in Richtung von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). „Für die Kinder bedeutet dies nach all dem Ungewohnten auch noch eine Rückkehr in einen neuen Klassenverband mit neuen Bezugspersonen.“

FDP-Bildungspolitiker Björn Försterling warf Tonne vor, die Unterrichtsversorgung schönzurechnen. Der Erlass des Ministeriums führe zu größeren Klassen, mehr Belastungen für die Lehrer und könne Freundschaften zerreißen. „Es ist pädagogisch sinnvoll, Klassen nicht jährlich neu zu bilden, was für den Minister aber wohl nicht ausschlaggebend ist“, sagte Försterling.