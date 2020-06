Offenbach am Main. Der Donnerstag startet in Niedersachsen und Bremen sonnig.

Im Tagesverlauf sei zeitweise mit Wolken und am späten Nachmittag auch mit lokalen Gewittern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad. Auf den Inseln bleibe es mit maximal 23 Grad etwas kühler.

In der Nacht zu Freitag ziehen einige Schauer- und Gewitterwolken auf, die Temperaturen kühlen auf bis zu 13 Grad ab. An der See sei mit mäßigem Ostwind zu rechnen. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen laut DWD am Freitag wieder auf bis zu 32 Grad, auf den Inseln bleibe es bei maximal 25 Grad. Im östlichen Niedersachsen sei mit Quellwolken und lokalen Hitzegewittern zu rechnen.