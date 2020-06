Scharnebeck. Helfer haben einen 40 Jahre alten Mann bei einem Badeunfall aus einem See in Scharnebeck (Kreis Lüneburg) gerettet.

Badegäste hatten den Mann in Bauchlage auf dem Wasser treibend entdeckt und den Notruf alarmiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Helfer brachten den Mann am Mittwochabend auf eine Insel in dem See. Rettungskräfte setzten mithilfe eines Feuerwehrboots auf die Insel über und halfen, den Mann zu reanimieren. Er schwebt in Lebensgefahr und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.