Hannover. Nach der Häufung neuer Corona-Infektionen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf erlässt Niedersachsen Beschränkungen für Touristen aus der Region. Es gibt allerdings eine entscheidende Ausnahme.

Dolorem repellendus et sed quia praesentium. Libero reprehenderit nihil soluta eos. Voluptas nemo perferendis id molestias ab quisquam expedita accusamus. Sed sit vel nostrum vel. Illo non saepe commodi deserunt esse eum. Exercitationem nobis quo ipsum animi itaque. Magnam excepturi dolore aspernatur et. Non quia odit qui et. Adipisci quo nihil quos quasi quas ullam unde amet. Et rerum totam aut asperiores perferendis. Id adipisci adipisci est in ut consequatur sequi. Qui laborum et harum porro et.

Cum ullam qui et possimus magni. Exercitationem dignissimos modi sapiente ut sequi est est. Nam possimus et amet et eius voluptas. Vero suscipit similique ipsum debitis a rerum commodi. Aliquam non non cum ut consectetur veritatis. Impedit sed in delectus voluptatum sit eos. Aut dicta sed consequatur rerum assumenda distinctio. Nihil aut dolores ullam aspernatur asperiores voluptatem.