Papenburg. Zum zweiten Mal in gut einem Monat hat es auf einem halbfertigen Kreuzfahrtschiff der Meyer-Werft in Papenburg gebrannt.

Das Feuer sei gelöscht, sagte ein Sprecher der Werft am Mittwochnachmittag. Niemand sei verletzt worden. Diesen Angaben nach brannte es auf dem Schiff „Odyssey of the Seas“, das für die US-Reederei Royal Caribbean gebaut wird. Nach der Ursache werde gesucht, nach ersten Erkenntnissen habe sich Isoliermaterial entzündet. Zur Schadenshöhe gab es keine Angaben.

Wie die Polizei Osnabrück mitteilte, lag der Brandherd auf Deck 2, also weit unten im Schiff. Die Werksfeuerwehr sei ebenso im Einsatz wie Feuerwehren der Umgebung. Um den Rausch abziehen zu lassen, wurden die Tore der gigantischen Werkshallen geöffnet. Am 22. Mai war ein Schwelbrand auf einem anderen Neubau der Werft ausgebrochen und hatte einen Schaden von etwa 40 000 Euro verursacht.