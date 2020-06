Cloppenburg. Mit ihrem ersten Konzert aus hunderten Metern Höhe über Cloppenburg in einem Heißluftballon ist die Band Crackerjacks zufrieden.

Die ganze Stadt sei am Dienstagabend auf den Beinen gewesen, sagte Bandchef Chris Bruns am Mittwoch: „Das war phänomenal, es hat alles geklappt, alles funktioniert, so wie es sollte.“ Das Konzert hatte einen ernsten Hintergrund: Damit wollten die Musiker auf die schwere Situation von Künstlern hinweisen, die wegen der Corona-Einschränkungen schon seit Monaten keinen Auftritt mehr hatten. Er wollte damit die Spenden-Aktion „Initiative Musik“ unterstützen, sagte Bruns.