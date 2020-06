Hannover. Das Land Niedersachsen hält den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ weiter für ein gutes Instrument zur Dorfentwicklung.

Das Land Niedersachsen hält den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ weiter für ein gutes Instrument zur Dorfentwicklung. Wegen Corona ist die Veranstaltung allerdings um ein Jahr auf 2021 verschoben worden. „Gerade in diesen Zeiten wird deutlich, was aktive Dorfgemeinschaften, bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Arbeit insbesondere in ländlichen Regionen bewegen können“, sagte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU), in Hannover der Deutschen Presse-Agentur. Sie freue sich auf „zahlreiche kreative Ideen und vielseitige, innovative Konzepte aus den niedersächsischen Dörfern“ 2021.

Auch ehemalige Siegerdörfer ermuntern andere Gemeinden zur Teilnahme im kommenden Jahr. Waffensen, ein Ortsteil von Rotenburg/Wümme, und Dötlingen im Kreis Oldenburg waren vor zehn Jahren auf Bundesebene mit Goldmedaillen ausgezeichnet worden.

Früher habe der Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ geheißen, aber es gehe nicht mehr darum, „Rasenkanten mit der Nagelschere zu schneiden“, sagte der Ortsbürgermeister von Waffensen, Hartmut Leefers (CDU). Wichtig sei, dass eine Dorfgemeinschaft überlege: „Wer sind wir, wo kommen wir her, wo wollen wir hin?“

Der Vorsitzende des Heimatvereins Dötlingen, Eckehard Hautau, sagte, bei der Vorbereitung sei das Dorf miteinander ins Gespräch gekommen. Auch habe der Wettbewerb Dötlingen einen guten Ruf beschert.