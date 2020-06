Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit seinem Stürmertalent Omar Marmoush bis 30.

Juni 2023 verlängert. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der 21-jährige Ägypter kam am 28. Spieltag beim 4:1-Sieg in Leverkusen zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz und wurde seitdem noch in drei weiteren Spielen der Profi-Mannschaft eingewechselt.

Marmoush wechselte 2017 vom ägyptischen Erstligisten Wadi Degla SC nach Niedersachsen und spielte zunächst in der zweiten Mannschaft der „Wölfe“. „Omar hat im vergangenen Jahr eine tolle Entwicklung genommen und sich mit guten Leistungen in der U23 für den Profikader und die ersten Schritte in der Bundesliga empfohlen. Jetzt geht es darum, ihn Schritt für Schritt an das Bundesliga-Niveau zu gewöhnen“, sagte Sportdirektor Marcel Schäfer.