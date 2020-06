Hannover. Nach interner Prüfung ist die Deutsche Messe AG überzeugt, dass ab Anfang September wieder Ausstellungen in Hannover möglich sind - trotz des allgemein verlängerten Verbots großer Veranstaltungen.

Dies erklärte das Unternehmen am Dienstag. Auch die aktualisierte Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen stelle klar, dass bei einer möglichen Nachverfolgung von Kontakten und breit angelegten Hygienemaßnahmen ein früherer Beginn zulässig sei. Die Messegellschaft hatte gerade ein neues Konzept vorgelegt, bevor die Länder Großveranstaltungen ohne besonderen Schutz bis mindestens Ende Oktober untersagten. Zuvor hatte dies bis Ende August gegolten.

In der neuen Fassung der Verordnung heißt es nun unter anderem: „Messen, Kongresse, gewerbliche Ausstellungen, Spezialmärkte und ähnliche Veranstaltungen, die nach dem 31. August 2020 stattfinden, können unabhängig von der Anzahl der Teilnehmenden von den zuständigen Behörden bereits unter der Voraussetzung zugelassen werden, dass die Veranstalterin oder der Veranstalter durch ein Veranstaltungskonzept Maßnahmen zur Steuerung der Zu- und Abfahrt sowie Hygienemaßnahmen für den Besuch der Veranstaltung nachweist.“ Solche Punkte sind in dem Katalog der Messe enthalten. Wegen der Corona-Pandemie mussten in diesem Jahr viele Ausstellungen abgesagt werden.